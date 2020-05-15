يويفا: إلغاء الدوري الفرنسي قرار مُبكر سابق لأوانه

2020/05/15 | 15:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..علّق رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، السلوفيني ألكسندر تشيفرين على قرار رابطة الأندية الفرنسية “LFP” بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب الدوري لموسم 2019/2020، وإلغاء الموسم.وقال تشيفرين في تصريحات نشرتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “الشيء المُهم بالنسبة لنا معرفة من هو البطل، وأصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع”.وأضاف: “في رأيي إلغاء الموسم مُبكرًا […]

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