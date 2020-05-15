2020/05/15 | 15:00 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد ..
علّق رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، السلوفيني ألكسندر تشيفرين على قرار رابطة الأندية الفرنسية “LFP” بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب الدوري لموسم 2019/2020، وإلغاء الموسم.
وقال تشيفرين في تصريحات نشرتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “الشيء المُهم بالنسبة لنا معرفة من هو البطل، وأصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع”.
وأضاف: “في رأيي إلغاء الموسم مُبكرًا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يويفا: إلغاء الدوري الفرنسي قرار مُبكر سابق لأوانه) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
علّق رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، السلوفيني ألكسندر تشيفرين على قرار رابطة الأندية الفرنسية “LFP” بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب الدوري لموسم 2019/2020، وإلغاء الموسم.
وقال تشيفرين في تصريحات نشرتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “الشيء المُهم بالنسبة لنا معرفة من هو البطل، وأصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع”.
وأضاف: “في رأيي إلغاء الموسم مُبكرًا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يويفا: إلغاء الدوري الفرنسي قرار مُبكر سابق لأوانه) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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