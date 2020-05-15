كوردستان تحدد حالة واحدة تُعيد فيها حظر التجوال وتعليق الدوام الرسمي

2020/05/15 | 15:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذرت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، الجمعة، من انها قد تلجأ للتوصية بتعليق الدوام واغلاق الاسواق مرة اخرى بعد تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا.

وتعد الإصابات الجديدة انتكاسة لجهود احتواء فيروس كورونا بعد عدم تسجيل حالات على مدى تسعة أيام قبل أن يجري تشخيص إصابة اول أمس الأربعاء وخمس إصابات امس الخميس جميعها في السليمانية مركز تفشي الفيروس في الاقليم.





وقال محمد خوشناو، المتحدث باسم وزارة صحة الاقليم لوكالة شفق نیوز ”ان خلية الازمة الحكومية قررت الاستمرار باجراءات الوقایة من الفيروس، فمخاوف تفشيه مجدداً قائمة وفي حال تسجيل إصابات جديدة في الأیام المقبلة سنضطر للتوصية بتعليق الدوام الرسمي وغلق الاسواق والمطالبة بإعادة فرض حظر التجوال“.

وأشر خوشناو عدم تطبيق الاهالي للإرشادات الصحیة الخاصة بالوقایة من الفيروس بخاصة في الأماکن المزدحمة والاسواق، ورأى ان هذا الامر يشكل خطراً کبیراً يؤدي الى انتشار الفیروس.

وعبر امس وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر احمد، عن مخاوفه من ارتفاع اعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ببقية مناطق العراق، مؤكدا ان المخاوف من الفيروس في الاقليم قائمة.

وقال احمد في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ”مازالت اعداد الاصابات في باقي مناطق العراق متزايدة، وهذا يدفعنا للالتزام بالاجراءات الاحترازية، فالمخاوف من الفيروس في الاقليم قائمة“.

واضاف ”نحن ضحينا بالجانب الاقتصادي من اجل سلامة المواطنين، فهدفنا الاساسي حماية المواطنين وعليهم التعاون في تطبيق الإجراءات“.

واكد احمد ”لا نريد من احد القول اننا انتصرنا على فيروس كورونا، لانه مع عدم وجود لقاح لايمكن القول بذلك“.

وقال وزير داخلية اقليم كوردستان، ”سيتم تشديد الاجراءات الخاصة بحظر التجوال بين المحافظات وفي المطارات وبين الاقليم والمحافظات العراقية وسيتم اتخاذ قرارات جديدة سنوضحها خلال بيان لاحق للوزارة، والاجراءات على الحدود ستكون ايضا مشددة بشكل اكبر كون الفيروس مازال يشكل خطرا في دول الجوار“.

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