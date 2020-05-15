السامرائي يصف ازدياد وتيرة حوادث الإرهاب في محيط سامراء بـ

2020/05/15 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-صلاح الدين

وصف النائب عن محافظة صلاح الدين، النائب مثنى السامرائي، الجمعة (15 أيار 2020)، ازدياد وتيرة حو...





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