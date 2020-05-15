تصل إلى مليون دولار.. مكافأة لمن يساعد بالقبض على خاطفي مواطنة أمريكية

2020/05/15 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، اليوم الجمعة، عن مكافأة تصل إلى مليون دولار عن معلومات لمن ...





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