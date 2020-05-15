مكتب ممثل السيستاني في كربلاء ينفي لقاء الكربلائي بالعامري

2020/05/15 | 15:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفى مكتب ممثل المرجعية الدينية العليا في محافظة كربلاء، الجمعة، اللقاء الذي جرى مؤخراً بين الشيخ عبد المهدي الكربلائي وزعيم تحالف الفتح هادي العامري .وقال المكتب في بيان تلقته /المعلومة/، إنه “ننفي نفياً قاطعاً ما ورد في التصريحات المنسوبه لعضو كتلة الفتح النائب حامد الموسوي بخصوص اللقاء الذي جرى مؤخراً بين الشيخ عبد […]

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