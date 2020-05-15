مواقف الشيوعي العراقي وفق التفسير المادي لعلم النفس  - جلال الصباغ

2020/05/15 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلال_الصباغ تثير مواقف وسلوكيات وتصريحات الشيوعي العراقي ردود أفعال مستفزة إلى درجة كبيرة بالنسبة للمنطلقات التي من المفترض أن يبني الحزب مواقفه على أساسها، ما يجعل المواطن الباحث عن الخلاص من النظام السياسي الحالي في حيرة من أمره، وغير قادر على تفسير تحالفات الحزب ومواقفه من النظام الطائفي القومي الذي مزق المجتمع ونهب البلاد وأدخل الجماهير في صراعات راح ضحيتها الملايين خلال السبعة عشر عاما الماضية. و ......





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