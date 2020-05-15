كورونا يفتك بالأمريكيين الأقل دخلا

2020/05/15 | 15:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي، أن 39% من العاملين الذين تنخفض دخولهم السنوية عن 40 ألف دولار، قد فقدوا أعمالهم بسبب تداعيات فيروس كورونا.جاء ذلك في تقرير صدر عن البنك بعنوان “الرفاهية الاقتصادية للأسر الأمريكية”، والذي أوضح أن التداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس أثرت بشكل أكبر على أكثر المواطنين انخفاضا من حيث الدخل.وأشار […]

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