اهل الحق: مجموعة mbc مازالت مستمرة في نشر الابتذال وإشاعة الفساد والمهندس رمز وعز لكل أحرار العالم

2020/05/15 | 15:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأستنكرت حركة عصائب اهل الحق التعدي السافر الذي قامت به قناة “mbc” السعودية بتجاوز جميع الأعراف الأخلاقية بحق قائد الانتصار الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس (رضوان الله عليه) حين اتهمته بالإرهاب.ودعت الحركة في بيان اصدره مكتبها الاعلامي، اليوم الجمعة، الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات المناسبة لإيقاف هذه الممارسات اللاأخلاقية للقناة، وغلق جميع مكاتبها في […]

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