المكان المحتمل لظهور وباء جديد

2020/05/15 | 15:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلن ديفيد لابولا، عالم البيئة البرازيلي، أن الوباء المقبل قد ينتشر من غابات الأمازون الاستوائية في أمريكا اللاتينية، بسبب تدخل الإنسان في النظام البيئي.ويعتقد الخبير لابولا، الذي يدرس تأثير النشاط البشري في النظام البيئي للغابات الاستوائية، أن تأثير الإنسان في بيئة الحيوانات، قد يصبح سببا محتملًا لظهور نوع جديد من فيروسات كورونا […]

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