2020/05/15 | 15:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت الإدارة الذاتية موقف #روسيا والحكومة السورية من المطالبات الدولية الداعية إلى إعادة فتح معبر اليعربية-(تل كوجر)بهدف إيصال المساعدات لمنطقة شمال شرق سوريا لمواجهة انتشار وباء #كورونا.واتهمت الإدارة في بيان لها روسيا والحكومة السورية…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإدارة الذاتيّة تحذّر من عدم وصول مساعدات إلى شمال شرق سوريا لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإدارة الذاتيّة تحذّر من عدم وصول مساعدات إلى شمال شرق سوريا لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).