المرجعية تكذب تصريحات لتحالف الفتح

2020/05/15 | 15:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء نفى مكتب ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء ما ورد في التصريحات المنسوبه لعضو كتلة الفتح النائب حامد الموسوي بخصوص اللقاء الذي جرى مؤخراً بين سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي و النائب هادي العامري .ونشرت عدد من وسائل الاعلام تصريحا للنائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، الجمعة، عن تفاصيل زيارة رئيس تحالفه هادي العامري إلى ممثل المرجعية الدينية بشأن الحشد الشعبي، مشيرا إلى أن العامري الذي تلقى طلب الزيارة من الشيخ الكربلائي رفض عرضا منه لرئاسة الحشد الشعبي.و اوضح بيان لمكتب الشيخ الكربلائي اطلعت عليه " كلكامش برس " ان ممثلي المرجعيه الدينية العليا لا يطلبون من اي مسؤول اللقاء بهم و انما طلب اللقاء يكون من قبل المسؤول نفسه موضحا ان لقاء الشيخ الكربلائي جاء بناء على طلب من العامري نفسه.و اضاف البيان ان ممثل المرجعية لم يطلب من الحاج هادي العامري ترأسه لهيئة الحشد لانها ليست من صلاحيته القانونية و ان ما تم طرحه باللقاء هو بيان رؤية المرجعيه حول ضرورة تطبيق قانون هيئة الحشد الشعبي و تفعيل هيكلية الحشد بحذافيرها مع توضيح المرتكزات التي من اجلها اسس الحشد الشعبي وفق رؤى و فتاوى المرجعية الدينية التي صدرت في حينها و توضيح المبادى و السياسات التي يجب ان تسير عليها هيئة الحشد مع ضرورة اجراء تقويم و تصحيح بعض المسارات الغير صحيحة التي تجري عليها هيئة الحشد الشعبي و ان تكون قرارات الهيئة بالتشاور مع الوية العتبات المقدسة.و بين البيان ان النائب حامد الموسوي لم يكن حاضراً في هذا اللقاء.

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