مصدر امني لـ”العهد نيوز”: كمين يطيح باثنين من ابرز المطلوبين للقوات الامنية غربي الانبار

2020/05/15 | 15:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانباراعلن مصدر امني في محافظة الانبار اليوم ،الجمعة، عن اعتقال اثنين من ابرز المطلوبين للقوات الامنية بكمين غربي الانبار .وقال المصدر في حديث خص به “العهد نيوز”، ان “القوات الامنية نصبت كمين لاثنين من ابرز من ابرز المطلوبين للقوات الامنية حال معرفة مكان تواجدهما في قضاء القائم غربي الانبار، وتمكنت من اعتقالهما دون […]

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