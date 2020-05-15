2020/05/15 | 15:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائد عمليات سامراء بالعراق اللواء الركن عماد الزهيري، الجمعة، عن تفاصيل حادثة مقتل عائلة وتفجير منزلهم في القضاء، مشيرا إلى أن العائلة تعود لمختا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول يكشف تفاصيل حادثة مقتل عائلة وتفجير منزلهم في سامراء) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول يكشف تفاصيل حادثة مقتل عائلة وتفجير منزلهم في سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).