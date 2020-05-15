2020/05/15 | 15:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الامني، تنفيذ قوات التحالف الدولي ضربة جوية لمعاقل تابعة لتنظيم داعش الارهابي في محافظة نينوى، مما ادى إلى مقتل سبعة من عناصر التنظيم الارهابي.

وقالت الخلية في بيان، إنه بأمر من قيادة العمليات المشتركة، وجهت قوات التحالف الدولي ضربة جوية على احد الكهوف في صحراء جنوب غرب الحضر بمحافظة نينوى اسفرت عن مقتل سبعة من عصابات داعش الإرهابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي يوجه ضربة جوية لمعاقل تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في نينوى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي يوجه ضربة جوية لمعاقل تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).