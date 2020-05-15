بالتفاصيل: ديون العراق منذ 1980 الى 2018،،البرلمان يتحفظ على الاقتراض

2020/05/15 | 15:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – يس عراق: تشير آخر تصريحات العديد من النواب في لجان مجلس النواب المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي الى ان حكومة الكاظمي ستواجه عقبات عدة في إقناع المشرعين العراقيين في الاقتراض الخارجي لمواجهة الازمة المالية لتغطية نفقات مرتبات موظفي الدولة على اقل تقدير.اللجنتان الاقتصادية والمالية في مجلس النواب، حذرتا الحكومة من زيادة إجمالي الدين […]

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