حشد الانبار لـ”العهد نيوز”: الاستيلاء على اسلحة متنوعة لمجرمي داعش بحملة امنية غربي الانبار

2020/05/15 | 15:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي اليوم ،الجمعة، بأن قوة امنية تمكنت من الاستيلاء على عجلة واسلحة متنوعة لمجرمي داعش بحملة دهم وتفتيش غربي الانبار.وقال العبيدي في حديث خص به “العهد نيوز”، ان ” قوة امنية من قيادة عمليات الجزيرة مسنودة بقوة من الحشد العشائري تمكنت من الاستيلاء على عجلة […]

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