سلوفينيا تعلن انتهاء وباء كورونا في البلاد

2020/05/15 | 15:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الحكومة السلوفينية، انتهاء ازمة وباء كورونا في البلاد بشكل رسمي، لتكون اول بلد أوروبي يعلن النصر على الوباء.

وأشار بيان للحكومة انها ألغت إجراء كانت قد اتخذته مطلع نيسان الماضي، ويقضي باخضاع الوافدين من دول الاتحاد الأوروبي لحجر صحي لمدة أسبوع على الأقل، مع استمرار قرار الحجر لمدة أربعة عشر يوما على القادمين من خارج دول الاتحاد، فيما دعت الحكومة المواطنين إلى مواصلة الالتزام بالقواعد والتدابير الصحية والوقائية.

وجاء إعلان الحكومة عقب انخفاض عدد الإصابات المسجلة يوميا خلال الأسبوعين الماضي بن إلى اقل من سبع حالات.

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