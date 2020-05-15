محافظة إيلام الإيرانية : استمرار المحادثات المكثفة مع العراق لإعادة فتح منفذ مهران الحدوي

2020/05/15 | 15:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مديرعام مصلحة الجمارك في محافظة ايلام الايرانية روح الله غلامي، استمرار المحادثات المكثفة مع العراق لاعادة فتح منفذ مهران الحدوي واستئناف نشاطه التجاري

وقال غلامي ان المفاوضات جارية وعلى اعلى المستويات لاعادة استئناف نشاط منفذ مهران تجاريا، مبينا ان اغلاقه المستمر لاكثر من شهرين هو لمنع تفشي فيروس كورونا مؤكدا اتخاذ التدابير الصحية لاستئنافه .

وشدد غلامي، على اهمية منفذ مهران الحدودي تجاريا موضحاً أن الجانبين الايراني والعراقي يبذلون جهودا لاعادة استئناف نشاطه .

وأشار، إلى أن التوافقات الأولية التي نتجت عن اخر اجتماع لاعادة فتح الحدود كانت فيما يتعلق باستئناف صادرات الفواكه والخضروات والمواد الغذائية ليومين في الاسبوع، مبيناً أن الجانب العراقي قال إنه ينتظر اوامر السلطات المركزية في بغداد بهذا الشأن.

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