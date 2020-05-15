2020/05/15 | 15:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الكابتن صفاء عبدالحكيم , اليوم الجمعة , ان تسنم الكابتن عدنان درجال منصب وزير الشباب والرياضة مكسب كبير للرياضيين وإستحقاق كروي مهم.وفي تصريح لوكالة صدى الاعلام , بارك اللاعب العراقي الكابتن صفاء عبدالحكيم قطاع الشباب والرياضة في العراق بمناسبة نيل اللاعب الدولي المعروف الكابتن عدنان درجال ثقة مجلس النواب العراقي في حكومة السيد مصطفى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكابتن صفاء عبدالحكيم: تسنم الكابتن عدنان درجال منصب وزير الشباب والرياضة مكسب كبير للرياضيين وإستحقاق كروي مهم) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكابتن صفاء عبدالحكيم: تسنم الكابتن عدنان درجال منصب وزير الشباب والرياضة مكسب كبير للرياضيين وإستحقاق كروي مهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).