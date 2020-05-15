عالم بيئة يرجح المكان المحتمل لظهور وباء جديد

2020/05/15 | 15:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح عالم البيئة البرازيلي ديفيد لابولا، أنتشار وباء جديد في غابات الأمازون الاستوائية في أمريكا اللاتينية، بسبب تدخل الإنسان في النظام البيئي.

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