التجارة : الكاظمي يتابع ميدانياً آليات تسويق الحنطة من الفلاحين

2020/05/15 | 15:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التجارة اليوم الجمعة، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتابع ميدانياً آليات تسويق الحنطة من الفلاحين.

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