اهل الحق تستنكر قيام قناة mbc بـ

2020/05/15 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أستنكرت حركة عصائب اهل الحق، الجمعة (15 أيار 2020)، قيام قناة mbc السعودية بـ "التجاوز" على الشهيد ابو مهدي المهندس.

ودعت الحركة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، "الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات المناسبة لإيقاف هذه الممارسات اللاأخلاقية للقناة، وغلق جميع مكاتبها في العراق".

وأكدت، أن "أبو مهدي المهندس وجميع الشهداء هم رمز وعز لكل أحرار العالم، ومهما حاولت فضائيات الفتنة والجهات التي توجه من خلالها الإساءة لهم، لم ولن يستطيعوا المساس بمكانتهم".

وكان رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، وجه، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بإقامة دعوة قضائية ضد قناة تليفزيونية أساءت بحسب البيان الى نائب رئيس الهيأة، ابو مهدي المهندس، الذي اغتيل قرب مطار بغداد مطلع السنة الحالية.

وذكر مكتب الفياض في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض وجه بإقامة دعوة قضائية ضد قناة تليفزيونية عرضت ما يسيء الى تاريخ قائد النصر و شهيد العراق الخالد أبو مهدي المهندس متهمةً اياه باتهامات باطلة لا تمت للحقيقة بِصلة، في محاولة لطمس وتشويه التاريخ المشرف لهذا البطل الذي قضى كل حياته في الجهاد و مقارعة الارهاب وتحرير العراق".

وأشار الفياض الى أن "هذه المواد الاعلامية تؤكد استمرار الدعاية المغرضة للإعلام المسموم، الذي يمعن في الاساءة لقادة النصر وابطال فتوى الجهاد المقدس الذي دعت اليه المرجعية الرشيدة".

وطالب الفياض، "الجهات الرقابية ذات العلاقة وهيأة الاعلام و الاتصالات بأخذ دورها في التصدي لهكذا إعلام مضلل للجمهور، و مسيء لتاريخ قادة النصر، الذين قدموا ارواحهم فداءً لأرض العراق و ترابه".

وفجر اليوم، استنكرت لجنة الاتصالات والإعلام النيابية، قيام قناة MBC بـ "الاساءة" لأبي مهدي المهندس، فيما طالبت القناة بتقديم اعتذار عن ذلك.

وقالت اللجنة في بيان، انها "تستنكر قيام قناة MBC السعودية بإتهام الشهيد القائد أبو مهدي المهندس بالإرهاب".

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طالب خطيب مسجد الكوفة، هادي الدنيناوي، الجمعة (15 أيار 2020)، حكومة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بإطلاق سراح معتقلي "جيش المهدي" المقاومين للأمريكان، بحسب تعبيره.

وقال الدنيناوي في خطبة الجمعة التي أقامها في منز

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وقال الوائلي في تعزيته، التي حصلت عليها (بغداد اليوم): تلقينا ببالغ الأسف والحزن والأسى نبأ وفاة اثني

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وقالت الوزارة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تعلن انطلاق اولى الرحلات الجوية الاستثنائية بعد فترة توق

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