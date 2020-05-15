2020/05/15 | 16:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب الكربلائي : العامري هو من طلب لقاء ممثل المرجعيـة ولم نطلب ترؤسه هيئة الحشد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/15 | 16:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب الكربلائي : العامري هو من طلب لقاء ممثل المرجعيـة ولم نطلب ترؤسه هيئة الحشد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب الكربلائي : العامري هو من طلب لقاء ممثل المرجعيـة ولم نطلب ترؤسه هيئة الحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).