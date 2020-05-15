جريمة تهز مصر.. مصرية تقتل زوجها بخطة ماكرة وقت الإفطار!

2020/05/15 | 16:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن الأمن المصري في مديرية أمن الجيزة من القبض على سيدة وابنها وصديقها، بتهمة قتل زوجها ودفنه بمنطقة المقابر في مدينة كرداسة.‏وجاءت البداية بتلقي مباحث قسم شرطة كرداسة، ‏بلاغا يفيد باختفاء عامل منذ عدة أيام، ‏وتمكن فريق البحث من العثور على جثة العامل مدفونة في مقابر مدينة كرداسة، حيث تم استخراج الجثة، وبفحصها تبين تحللها […]

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