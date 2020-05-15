بالصور،،أدوية سامراء تنتج ربع مليون وحدة  من “السمكس”

2020/05/15 | 16:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت ادارة معمل أدوية سامراء، اليوم الجمعة، إرتفاع الطلب على مستحضراتها بعد إيقاف منح الامتياز للشركات الدوائية الاهلية.وقال بيان أطلعت عليه “يس عراق”، أنه “ضمن الخطط الطموحة للإدارة العليا لزيادة المبيعات وبعد توقف منح الامتياز للشركات الدوائية الاهلية ، فقد زاد الطلب على بعض المستحضرات التي كانت تنتجها الشركة العامة لصناعة […]

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