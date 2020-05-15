ضرب وسحل وتنكيل.. هكذا اجرم جنود الاحتلال مع اسير محرر وعائلته

2020/05/15 | 16:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث القيادي في حركة حماس والأسير المحرر المقعد عدنان حمارشة عن تفاصيل جرمية الاحتلال التي ارتكبت صباح اليوم بالاعتداء عليه والتنكيل بعائلته في بلدة يعبد بجنين وأدت لإصابته بجراح في رأسه.وقال حمارشة إن نحو 60 جنديا من جيش الاحتلال اقتحموا بيته في صباح اليوم الجمعة، بعد أن فجروا البوابة الرئيسية، مصطحبين الكلاب البوليسية، وانهالوا بالضرب […]

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