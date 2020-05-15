طائرة تصطدم بخطوط الكهرباء وتهوي فوق “تقاطع مروري” في فلوريدا

2020/05/15 | 16:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل متدرب يدرس الطيران، وأصيب اثنان آخران، في حادث تحطم طائرة صغيرة، وقع عند تقاطع طريق بمدينة ميرامار، في ولاية فلوريدا الأميركية.وكشفت السلطات أن الحادثة وقعت صباح الثلاثاء، بعدما اصطدمت الطائرة وهي من طراز بايبر PA-34 بـخطوط الكهرباء.وقال شاهد عيان يدعى آلان بيرماهر لشبكة “سي إن إن”، “فجأة..لفت شيء ما انتباهي.نظرت إلى أعلى […]

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