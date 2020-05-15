فرض الحالة الحمراء في محافظة لورستان الإيرانية بعد ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

2020/05/15 | 16:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الإيرانية فرض “الحالة الحمراء” في محافظة لورستان غربي البلاد، بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر حاكم مدينة ” خرم آباد” عاصمة محافظة لورستان جعفر طولابي في تصريح نقلته وكالة تسنيم الإيرانية للانباء، ان المقر الحكومي لمكافحة فيروس كورونا أصدر قرارا ينص على منح الحكام سلطة فرض قيود على حركة المواطنين وفقا للأوضاع في المدن، ويتضمن تعليمات بمنع العملاء والعاملين في المكاتب من دخولها من دون ارتداء الأقنعة الواقية والقفازات، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وأكد حاكم المحافظة ذات الأغلبية الكردية والبالغ عدد سكانها نحو مليون شخص، ان عدم الالتزام بالتعليمات الصحية سيدفع السلطات إلى فرض المزيد من القيود ومن بينها الإغلاق الكامل للأسواق ومختلف قطاعات العمل، بعد تسجيل مئة وعشر إصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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