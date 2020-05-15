التميمي : المستشفيات العراقية لن تكون قادرة على استيعاب أعداد المصابين بكورونا

2020/05/15 | 16:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر وزير الصحة حسن التميمي من أن المستشفيات العراقية لن تكون قادرة على استيعاب أعداد المصابين بكورنا، إذا بقي عدم الالتزام هذا بالتعليمات وإجراءات الوقاية سائداً.

وقال التميمي إن الأعداد في تزايد، وهناك نوعان الأول هو العزل للمرضى، والثاني هو الحجر للملامسين الذين لم تظهر عليهم الأعراض.

وأضاف، أن أغلب مراكز الحجر وصلت إلى نسبة إشغال مئة بالمئة وقد تمت توسعة مستشفى ابن الخطيب بحوالي مئتي سرير ومركز الشفاء التابع لمدينة الطب أضيف له حوالي اربعين سريراً.

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