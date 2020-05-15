موسوي : واشنطن ليست معيارا جيدا لتقييم جهود مكافحة الإرهاب في العالم

2020/05/15 | 16:11 - المصدر: قناة التغيير

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رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي على تصريحات الولايات المتحدة الأميركية المتعلقة بعدم قيام إيران بمساعدة واشنطن في مكافحة الإرهاب.

وقال موسوي في تغريدة على موقع تويتر إن اميركا تمارس إرهاب دولة وتدعم علانية الكيانات الارهابية وليست معيارا جيدا لتقييم جهود مكافحة الإرهاب، مشيرا الى أن ما تدلي به واشنطن من تصريحات عن طهران هي مزاعم واهية، فيما طالب الولايات المتحدة بالكف عن عن دورها بممارسة إرهاب دولة.

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