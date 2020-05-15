صحة الكرخ تعلن سلامة عشرات الملامسين لمصاب بكورونا

2020/05/15 | 16:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت صحة الكرخ، سلامة 40 ملامساً لمصاب بفيروس كورونا في منطقة السيدية جنوب غربي العاصمة بغداد.وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع مجموع الإصابات ٣١٤٣ بينها 115 وفاة و2028 حالة شفاء.

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