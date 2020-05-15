2020/05/15 | 16:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، اليوم الجمعة، أن زلزالا قويا ضرب غرب ولاية نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب الولايات المتحدة ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب الولايات المتحدة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).