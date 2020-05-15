السعودية.. إرتفاع قياسي باصابات كورونا

2020/05/15 | 16:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية قفزة قياسية جديدة بـ2307 حالات جديدة [مقابل 2039 في اليوم السابق].

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