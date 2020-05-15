زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب الولايات المتحدة

2020/05/15 | 16:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، اليوم الجمعة، أن زلزالا قويا ضرب غرب ولاية نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية.وأضافت الهيئة، عبر حسابها بموقع تويتر، أن قوة الزلزال بلغت 6.4 درجة على مقياس ريختر.وأوضحت أنه “تم تسجيل الزلزال في الساعة 11.03 بالتوقيت المحلي للولاية.وأشارت إلى أن مركز الزلزال يقع […]

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