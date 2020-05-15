2020/05/15 | 16:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن أحد نجوم باريس سان جيرمان معروض على ريال مدريد خلال الميركاتو المقبل.

ووفقًا لموقع “ديفنسا سنترال” الإسباني، فإن وسطاء عرضوا جوليان دراكسلر، لاعب سان جيرمان، على عدد من الأندية الأوروبية وأبرزها ريال مدريد.

وأشار إلى أن دراكسلر انضم إلى سان جيرمان مقابل 40 مليون يورو، لكن مشاركته أساسيًا تراجعت كثيرًا هذا الموسم، ولا يبدو أنه سيجدد عقده الذي ينتهي في صيف 2021.

وأوضح أن دراكسلر أثناء تواجده في البوندسليجا كان مهتمًا بريال مدريد، إلا أن انتهى به الأمر للركود في باريس، لكنه ما يزال صغيرًا (26 سنة)، كما أن سعره مناسب للنادي الملكي (20-25 مليون يورو).

وقال الموقع الإسباني إن المركز المفضل لدراكسلر هو لاعب الوسط المهاجم، وهذا غير موجود حاليًا في خطة ريال مدريد (4-3-3).

وأضاف إذا تم تصنيف دراكسلر كجناح أيسر، فإنه سيجد منافسة شرسة مع إيدين هازارد وفينيسيوس جونيور للمشاركة أساسيًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم سان جيرمان معروض على ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجم سان جيرمان معروض على ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).