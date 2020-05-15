تسويق 60 الف طن من محصول الحنطة في بابل

2020/05/15 | 16:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت مديرية زراعة بابل، الجمعة، تسويق نحو 60 ألف طن من محصول الحنطة.

وقال مدير المديرية خالد القره غولي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مراكز استلام محصول الحنطة التابعة للمديرية قد تجاوزت الستين ألف طن ووصلت الى (٦٥٠٠٠) طن بعد مرور (١٩) يوماً على البدء بموسم التسويق".

بدوره أكد رئيس قسم التخطيط في المديرية عبد الله العناوي، بحسب البيان، إن "عملية التسويق تجري بآلية ناجحة من دون معوقات تذكر على الرغم من كثافة اقبال الفلاحين على التسويق في ظل هذه الظروف الصعبة وتسويقهم في شهر رمضان الى منافذ التسويق والبالغة خمسة منافذ وهي الحلة الجديد والحلة القديم والمرادية والمدحتية ومعمل المشروع".

وبين أن "الكميات المسوقة الى سايلو الحلة الجديد قد وصلت الى (٣٩٤٣٠) طناً والكميات المسوقة الى الحلة القديم وصلت الى ( ٩٤٧٤) طناً والكميات المسوقة الى منفذ المرادية وصلت الى (١٣١٠٤)".

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