نائب: الحلبوسي لا يكترث لأزمة كورونا بقدر اهتمامه بتوزيع الحقائب الوزارية

2020/05/15 | 16:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا مقرر خلية الازمة النيابية، جواد الموسوي، اليوم الجمعة، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للتعاطي مع ازمة فيروس كورونا وتفعيل ‏عمل المجلس بكافة لجانه لمواجهة هذا الفيروس الذي رافق انتشاره ازمة اقتصادية كبيرة.‏‎ ‎وذكر الموسوي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "على الحلبوسي ان يكون له دور فاعل في ظل تفشي فيروس كورونا ‏موازيا لما يبذله من جهود اثناء تفاوضاته في اجتماعات اختيار الوزراء".‏واضاف ان "التقصير بالعمل الرقابي والتشريعي لمجلس النواب ولجانه المختلفة يتحمله الحلبوسي باعتباره رئيس مجلس النواب ‏والذي لم يكترث لهذه الازمة بحجم انشغاله بتوزيع الحقائب الوزارية في كابينة الكاظمي".‏

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