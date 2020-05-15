الكربولي يتسأل عن مصير معتقلي التظاهرات

2020/05/15 | 16:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتسأل رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، اليوم الجمعة، عن عدم الإفراج عن معتقلي التظاهرات بعد ان امر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالافراج عنهم.وغرد الكربولي على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا ان "رئيس الوزراء يطالب بالإفراج عن معتقلي التظاهرات، والقضاء يستجيب للطلب ويعلن خلو السجون من المعتقلين، والمعتقلون لم يرجعوا لبيوتهم، فمن يكشف هذا اللغز؟".​رئيس الوزراء يطالب بالإفراج عن معتقلي التظاهرات..والقضاء يستجيب للطلب ويعلن خلو السجون من المعتقلين..و المعتقلون لم يرجعوا لبيوتهم..فمن يكشف هذا اللغز.#المعتقلون_مازالوا_متعتقلين— جمال الكربولي (@jamalalkarboli) May 15, 2020​​​

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