فليك: العالم كله سيشاهدنا.. ومن يخشى كورونا عليه الانسحاب

2020/05/15 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ، اليوم الجمعة، أن العالم كله سيتابع استئناف الدوري الألماني (بوندسليجا)، مشيرا إلى أن فريقه سيواجه منافسا قويا متمثلا في يونيون برلين.

ويتصدر بايرن ميونخ الدوري بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، الذي يواجهه يوم 26 مايو/أيار.

وتقرر استئناف الجولات التسع المتبقية بالدوري بدون جمهور، وتحت بروتوكول نظافة صارمة؛ بسبب أزمة فيروس كورونا.

ويقدم يونيون برلين، أداء جيدا في أول مشاركة له في البوندسليجا، حيث يحتل المركز الحادي عشر.

وقال فليك: “يونيون لديهم عقلية عظيمة..



يلعبون على أرضهم أمام بايرن..



فريق عدواني يلعب بطريقة هجومية.



يجب أن نقف له”.

وفاز بايرن في 7 مباريات من آخر ثماني مباريات لم يخسرها خلال الفترة ما بين انتهاء العطلة الشتوية وتوقف الدوري في منتصف مارس/آذار، ويأمل أن يستكمل الدوري لتحقيق الفوز باللقب الثامن على التولي.

وأضاف فليك، الذي تم تجديد تعاقده حتى 2023 خلال فترة التوقف، أن استئناف الدوري الألماني ستتم متابعته عن قرب، لأنه أول الدوريات الكبرى في العالم يتم استئنافه.

وزاد: “العالم أجمع سيشاهد دوري ألمانيا، كيف نفعل هذا.



هذا يمكن أن نبعث برسالة لكل الدوريات.



ثم يمكن للرياضة بشكل عام أن تستأنف”.

وأوضح أنه لا يخشى أن يصاب لاعبيه بفيروس كورونا، ولكن يمكن للاعبين الذين يخشون التعرض للإصابة، الانسحاب دون أي عواقب.

وعن إقرار 5 تبديلات في المباراة، علق: “أملك تبديلين إضافيين الآن وأنا سعيد بذلك خاصة في المرحلة الحالية، وأتمنى ألا يتم استغلال ذلك في إهدار الوقت”.

وختم: “سنستخدم التبديلات لإراحة اللاعبين المرهقين، وهذا رائع مع خوض مباريات كثيرة في هذه الأسابيع، وأشعر بالرضا عن هذا الخيار”.

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