قبول عضوية الأردن في الاتحاد العالمي للرجبي

2020/05/15 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد العالمي للرجبي، اليوم الخميس، اعتماد الأردن كعضو مؤازر، في خطوة مهمة وتاريخية للجنة الرجبي الأردنية التي عملت جاهدة طوال السنوات الماضية لإنجاز هذه الخطوة.

وأصدر الاتحاد العالمي للرجبي بياناً أعلن فيه قبول الأردن كعضو مؤازر إلى جانب كل من قطر وتركيا، مُشيداً بالتطور الكبير للرجبي في الأردن وانتشار اللعبة بين الرجال والسيدات على حد سواء.

وقال بيل بومونت رئيس الاتحاد العالمي للرجبي: “كجزء من التزامنا المستمر بتنمية وانتشار رياضتنا عالمياً، يسعدنا أن نرحب بالأردن وقطر وتركيا كأعضاء منتسبين في الاتحاد العالمي للرجبي، وهي ثلاث دول مهتمة جداً بالرجبي ومتطورة للغاية”.

وأضاف: “أن تكون جزءًا من عائلة الرجبي العالمية سيسرع ذلك من نمو الرجبي في هذه الدول من خلال تزويدهم بالدعم المستمر لتطوير هذه الرياضة ونشرها على نطاق واسع”.

من جانبه عبر الأمير مرعد بن رعد، رئيس لجنة الرجبي الأردنية، عن اعتزاز الأردن بهذه الخطوة من الاتحاد العالمي للرجبي.

وقال الأمير مرعد: “إنها خطوة مهمة للغاية في سبيل تطوير رياضة الرجبي بالأردن، بالنيابة عن مجتمع الرجبي في الأردن أود أن أشكر جميع أعضاء الاتحاد العالمي للرجبي على انتخاب الأردن للرجبي كعضو مؤازر”.

وأضاف: “إنها خطوة مهمة لزيادة انتشار اللعبة في الأردن ومكافأة مستحقة بعد الجهود الهائلة التي بذلها عشاق هذه الرياضة على مدى السنوات العشر الماضية”.

وتأسست لجنة الرجبي الأردنية عام 2005 وبعد ثلاث سنوات تم تشكيل أول منتخب وطني لرياضة الرجبي على مستوى الرجال اتبعه تشكيل منتخب سيدات ومشاركته للمرة الأولى في بطولة غرب آسيا والتي جرت في قطر العام الماضي.

وحقق المنتخب الوطني الأول للرجال أكبر انجازاته بإحرازه لقب البطولة العربية لسباعيات الرجبي والتتويج على أرضه بعد الفوز في النهائي على حامل اللقب المنتخب المصري.

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