3 تغييرات تزين اجتماع عودة الكالتشيو

2020/05/15 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تقرير صحفي، اليوم الجمعة، انتهاء اجتماع الاتحاد الإيطالي ورابطة الكالتشيو والأطباء، بشأن مناقشة البروتوكول الطبي الخاص بعودة مسابقة الدوري.

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، فإنه تم الاعتراض خلال الاجتماع على إجراء حجر صحي جماعي للفريق، في حالة ظهور حالة إيجابية بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الاجتماع انتهى بالاتفاق على 3 تغييرات مهمة، قبل استئناف بطولة الدوري الإيطالي.

وأوضحت أن الأندية طالبت أيضًا بعدم وجود مسؤولية قانونية على أجهزتها الطبية بشأن إصابات كورونا.

وقالت الشبكة، إنه سيتم الآن مراجعة البروتوكول الطبي، وتوضيح التعديلات في الساعات المقبلة خلال بيان صحفي.

وأضافت أنه سيعقد اليوم، اجتماع آخر بين جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد، وفينتشينزو سبادافورا وزير الرياضة.

يذكر أن الاتحاد الإيطالي، أعلن عودة الدوري يوم 13 يونيو/ حزيران المقبل.

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