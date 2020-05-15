البصرة تستجيب لمناشدة عبر شفق نيوز بشأن تلوث المياه

2020/05/15 | 16:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استجابت الإدارة المحلية يوم الجمعة لمناشدة أطلقها قضاء الصادق بشأن تلوث المياه وهو ما يهدد بغلق محطات التصفية التي تؤمن مياه الشرب للسكان المحليين.

وقال محافظ البصرة عبد الأمير العيداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تواصلا مستمرا مع مدير دائرة الموارد المائية في المحافظة لمتابعة موضوع مشكلة المياه في نهر الداير ونهر عنتر في قضاء الصادق الواقع شمال محافظة البصرة".

وأضاف أن "دائرة الموارد المائية وللتقليل من معانات المواطنين الساكنين في تلك المناطق ارسلت حفارة لتسليك الأنهر لزيادة تصريف المياه".

وأوضح العيداني إلى أن "هناك تواصلا مستمرا مع مدير دائرة الموارد المائية جمعة شياع والذي أكد إرسال حفارة للتقليل من المشكلة لحين وصول الحفارة البرمائية التي ستقوم بغلق نهايات الأنهر التي تسحب المياة المالحة عند ظاهرة الجزر".

ونقل البيان عن مدير دائرة الموارد المائية قوله إنه "تم فتح (٥) أنابيب من مجموع (١٤) انبوبا من المعبر الأنبوبي لزيادة تصريف نهر الفرات ورفع منسوب المياه لكي يدخل الماء العذب الى الأنهر الفرعية لحين مد الأنبوب الناقل للمياة العذبة للأسالات لغرض إنهاء المشكلة".

وأشار جمعة إلى أن "مشكلة نهر الداير وعنتر تتعلق بالإسالة وليست بالإرواء، حيث وضِعت الاسالات دون موافقات الموارد المائية ولان الأنهار فرعية ومعرضة للشحة والتلوث عند نزول المناسيب، وفي هذه الايام حدث نزول مفاجئ بالمناسيب وجزر عالي مما ادى ذلك الى زيادة التراكيز في الانهر، اضافة الى ان مديرية اهوار ذي قار تعمدت الى غلق المعبر الانبوبي الذي يغذي البصرة ب٤٠م٣/ ثا من المياه دون علم الموارد والأهور مما ادى ذلك إلى نزول مناسيب المياه".

وكان قائممقام قضاء الصادق ياسين البطاط، قد ناشد الخميس، عبر وكالة شفق نيوز، الحكومة المحلية في البصرة وشركة نفط البصرة ومدير الموارد المائية بانقاذ أهالي بعض مناطق القضاء التي تعاني من تلوث المياه.

وقال البطاط، "نرسل رسالتنا ومناشدتنا للحكومة المحلية والجهات المعنية بانقاذ مناطق بأهلة والبوكتايب والسالم والمحيات والتمر التي تعاني من تلوث في المياه".

وأشار إلى أنه "سيتم إغلاق ستة مجمعات (محطات تصفية المياه) بسبب تلوث المياه وعدم صلاحياتها للاستخدام البشري لا سيما المياه الموجودة في نهر عنتر".

وأضاف البطاط أن "انخفاض مناسيب مياه الفرات تسبب بمشكلة كبيرة"، داعيا المسؤولين الى "توفير حوضيات لنقل المياه الى الأهالي".

واكد أن "مجمعات المياه سيتم إغلاقها وان استخدامها سيضر بالمواطنين".

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