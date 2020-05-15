مريضة تكشف خفايا قصتها مع كورونا: من المخيف عدم القدرة على التنفس

2020/05/15 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

كشفت مريضة عن خفايا قصتها مع عدوى "كوفيد 19"، مع تفصيل الأعراض الدقيقة التي يجب الانتباه...





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