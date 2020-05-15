وزير التعليم يكلف مديرا جديدا لدائرة التعليم الاهلي في الوزارة

2020/05/15 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، تعيين مدير جديد لدائرة التعليم الاهلي في ا...





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