كلية القانون الجامعة المستنصرية توضح حقيقة اندلاع حريق بمقرها

2020/05/15 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

نفت عمادة كلية القانون الجامعة المستنصرية، الجمعة، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام، عن اندلاع حريق داخل مقر الكلية.

وقال عميد الكلية مالك منسي صالح الحسيني في بيان، "ننفي نفياً قاطعاً وجود حادث حريق ومبان عمادة الكلية والقاعات الدراسية لم تشهد اَي حريق".

ودعا الحسيني وىسائل الاعلام كافة الى "ممارسة عملها ومسؤلياتها الاخلاقية الاجتماعية وعدم النشر دون التأكد من الحدث".

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، تعيين مدير جديد لدائرة التعليم الاهلي في الوزارة.

وذكر بيان صادر عن الوزارة وتلقته (بغداد اليوم)، ان "الوزير نبيل كاظم عبد الصاحب وجه بتكليف الدكتور احسان يحيى حسين

بغداد اليوم - بغداد

أستنكرت حركة عصائب اهل الحق، الجمعة (15 أيار 2020)، قيام قناة mbc السعودية بـ "التجاوز" على الشهيد ابو مهدي المهندس.

ودعت الحركة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، "الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات المناسبة لإ

بغداد اليوم-النجف

طالب خطيب مسجد الكوفة، هادي الدنيناوي، الجمعة (15 أيار 2020)، حكومة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بإطلاق سراح معتقلي "جيش المهدي" المقاومين للأمريكان، بحسب تعبيره.

وقال الدنيناوي في خطبة الجمعة التي أقامها في منز

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