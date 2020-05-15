ديالى تعلن الموقف العام لكورونا في مركز الحجر الرئيسي ببعقوبة

2020/05/15 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

كشف مدير الصحة العامة في دائرة صحة محافظة ديالى، نبيل فاضل، الجمعة، الموقف العام في مركز الح...





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