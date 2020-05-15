بسبب كورونا.. مدير صحة كركوك يوجه رسالة للمواطنين ويدعوهم للالتزام بـ 8 تعليمات

2020/05/15 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كركوك

وجه مدير عام صحة كركوك، زياد خلف مديد، اليوم الجمعة، رسالة إلى المواطنيتن على خلفية ازدياد تسجيل الاصابات بفيروس كورونا، فيما دعا الى الالتزام بـ8 تعليمات لتجنب الاصابة.

وقال زياد خلف مديد، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "البلاد تمر بوضع صحي واقتصادي صعب ويوما بعد يوم يزداد اعداد المصابين في المحافظات الاخری ولسنا بمعزل عن الاخرين وتهديد المرض في اي مكان تهديد لكل مكان وفي ظل عدم وجود علاج شافي ولقاح فعال للمرض في الوقت الحاضر تبقى الوقاية هي السلاح الوحيد في ايدينا لمحاربة المرض والانتصار عليه وهذا يتطلب تظافر جميع الجهود للعمل على السيطرة على المرض وابطاء سرعة انتشاره بعد ان صار منعه مستحيلا".

وأضاف، أن "الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الازمة يتحقق من خلال الالتزام، بالحظر الجزئي وعدم الخروج من المنزل الا للحالات الضرورية والقصوى وحتى في فترة فتح الحظر الصباحي، والالتزام بالمباعدة البدنية وترك مسافة اكثر من متر بين شخص واخر في اماكن العمل والمحلات العامة".

ودعا المواطنين إلى "الابتعاد عن الاماكن المزدحمة وعدم الاجتماع لاكثر من 5 اشخاص، وعدم عدم المشاركة في المناسبات العامة مثل الحفلات ومجالس العزاء والمناسبات الاجتماعية والدينية، والالتزام بلبس الكمامات حال الخروج من البيت وفي حال عدم الحصول على الكمام الجراحي يمكن الاستعانة بكمامة من القماش".

ونصح مدير عام صحة كركوك، بـ"الالتزام بالنظافة الشخصية وخاصة غسل اليدين وعدم لمس الوجه واجزاءها، وتعقيم الحمامات والمرافق الصحية ونظافتها وخاصة العامة منها، والابتعاد عن الحيوانات ومكافحة الكلاب السائبة".

وحذر من مغبة عدم "الالتزام بهذه التعليمات، لان القادم لايمكن التكهن به، وتجارب الدول الاخرى ليست مبشرة بالخير وتنذر بكارثة صحية"، داعيا اهالي كركوك إلى "أهمية الالتزام بحظر التجوال خاصة بعد الافطار".

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بغداد اليوم - بغداد

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بغداد اليوم- بغداد

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