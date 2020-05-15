الدفاع المدني يعلن اخماد حريق الاقسام الداخلية في الجامعة المستنصرية

2020/05/15 | 17:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت مديرية الدفاع المدني ، اليوم الجمعة، سيطرة فرق الدفاع المدني على حريق الاقسام الداخلية الجامعة المستنصرية.وذكر بيان للمديرية تلقت “العهد نيوز ” نسخة منه اليوم ان ” 10 فرق اطفاء تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق نشب داخل مجمع الاقسام الداخلية الجامعة المستنصرية ( مجمع ابن الهيثم ) في منطقة […]

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