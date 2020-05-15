كرنفال طواف ختارة تأريخ وأصالة أيزيدية

2020/05/15 | 17:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الياس نعمو ختاري رغماً عن الفرمانات وحجم الآلم الكبير في قلوب الايزديين، وبأصرار أبناء الشمس عادت المناسبات السعيدة بالخير والبركة واللقاءات بين الأحباب من الآقارب والأصدقاء في الداخل والخارج ومن جميع الجهات الى أحضان القرية الكبيرة ختارة.نعم بمناسبات وأعياد الطوافات بين قرى ومناطق سكنة الأيزيدية، موطن الأباء والاجداد، والتي هي محل فخر وأعتزاز لنا …

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