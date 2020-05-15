ما مدى صحة انتقال كورونا عبر النقود؟

2020/05/15 | 17:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، حقيقة انتقال فيروس كورونا عبر العملات النقدية.وقالت المنظمة عبر حسابها في موقع "فيسبوك"، إنه "لا يوجد حاليا، أي دليل على أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق العملات المعدنية أو الأوراق النقدية".وأضافت "ولكن لا تلمس عينيك أو فمك أو أنفك أو وجهك أثناء تداول المال أو بعد تداوله".وأكدت المنظمة على "غسل الأيدي بالصابون مباشرة بعد لمس المال أو تبادله".وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا، 4.4 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 300 ألف حالة وفاة.وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية كانون الأول الماضي، التي تجاوز عدد المصابين فيها 84 ألفا.

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